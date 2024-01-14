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В Дании меняется монарх. Королева Маргрете II передаёт трон своему первенцу Фредерику

14 января 2024 10:31
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Сегодня в Европе станет на одного руководителя со стажем меньше: в Дании меняется монарх. Королева Маргрете II передает трон своему первенцу Фредерику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас десятки тысяч датчан собираются на улицах Копенгагена, чтобы стать свидетелями исторической преемственности.

В Дании меняется монарх. Королева Маргрете II передаёт трон своему первенцу Фредерику-1

В канун Нового года Маргрете ошеломила почти 6-миллионную нацию, объявив о своем решении отречься от престола после 52 лет правления, став первым за почти 900 лет датским монархом, отказавшимся от титула. Новая датская королевская чета займет трон в период растущей общественной поддержки.

В Дании меняется монарх. Королева Маргрете II передаёт трон своему первенцу Фредерику-4

Последний проведенный опрос показал, что 82 % датчан ожидают, что Фредерик будет хорошо или очень хорошо справляться со своей новой ролью.

# Международная политика # Новости Дании

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