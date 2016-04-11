Новости США. В ЦРУ пообещали не применять пытки водой. Такое заявление сделал глава разведки во время интервью одному из телеканалов.

Эта тема всплыла на фоне предвыборной гонки в США. В частности, кандидаты-республиканцы Тед Круз и Дональд Трамп заявили, что для борьбы с терроризмом уместно применение пыток, в том числе и водой.

Во время подобных допросов на лицо лежащего человека накрывают полотенцем и сверху льют воду, тем самым создавая эффект утопления.

Отмечу, что об этих и других видах пыток по отношению к задержанным говорилось в докладе о злоупотреблениях в ЦРУ, который был обнародован в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.