В Чили нашли обломки самолёта, пропавшего 9 декабря

Новости Чили. В Чили обнаружили обломки самолета, пропавшего с радаров 9 декабря. Части фюзеляжа найдены в море, в 30 километрах от точки, где воздушное судно в последний раз выходило на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в зоне поисков обнаружены тела погибших. Их поднимают на борт корабля, после чего доставят в лабораторию для проведения процедуры опознания.