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В Чили нашли обломки самолёта, пропавшего 9 декабря

12 декабря 2019 08:43
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Новости Чили. В Чили обнаружили обломки самолета, пропавшего с радаров 9 декабря. Части фюзеляжа найдены в море, в 30 километрах от точки, где воздушное судно в последний раз выходило на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили нашли обломки самолёта, пропавшего 9 декабря-1

Также в зоне поисков обнаружены тела погибших. Их поднимают на борт корабля, после чего доставят в лабораторию для проведения процедуры опознания.

В Чили нашли обломки самолёта, пропавшего 9 декабря-4

Военное воздушное судно должно было доставить персонал на базу в Антарктику. На борту находились 38 человек, включая экипаж. Спустя полтора часа после взлета связь с самолетом была потеряна, он пропал с радаров.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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