Субмарину с двумя тоннами кокаина задержали в Перу

Новости Перу. Полупогружное судно с двумя тоннами кокаина задержали у северных берегов Перу. Его экипаж, состоящий из четырех человек, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субмарину отбуксировали на военную базу в Паите. Подлодку оставят в распоряжении ВМС для проведения детального исследования. Правоохранители предполагают, что наркотики погрузили в Эквадоре и пытались доставить в Мексику. Какому из преступных сообществ принадлежит контрабанда, пока устанавливается.