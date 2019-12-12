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Субмарину с двумя тоннами кокаина задержали в Перу

12 декабря 2019 08:42
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Новости Перу. Полупогружное судно с двумя тоннами кокаина задержали у северных берегов Перу. Его экипаж, состоящий из четырех человек, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субмарину с двумя тоннами кокаина задержали в Перу-1

Субмарину отбуксировали на военную базу в Паите. Подлодку оставят в распоряжении ВМС для проведения детального исследования. Правоохранители предполагают, что наркотики погрузили в Эквадоре и пытались доставить в Мексику. Какому из преступных сообществ принадлежит контрабанда, пока устанавливается.

Субмарину с двумя тоннами кокаина задержали в Перу-4

# Наркотики # Фотофакт

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