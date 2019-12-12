В Канаде разбился самолёт: три человека погибли

Новости Канады. В канадской провинции Британская Колумбия потерпел крушение небольшой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно летело из американского города Бишоп, штат Калифорния. На борту находились три человека. Во время приземления произошли неполадки и самолет разбился. Пассажиры и пилот погибли. На месте работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит установить причины происшествия.