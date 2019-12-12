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В Туркменистане отмечают День нейтралитета

12 декабря 2019 08:38
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Новости Туркменистана. В стране 12 декабря официальный выходной. Во всех городах проходят праздничные мероприятия: концерты, акции и выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Туркменистане отмечают День нейтралитета-1

В столице страны Ашхабаде по традиции представители структур власти и общественности возлагают цветы к Монументу нейтралитета. С праздником главу Туркменистана поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Туркменистане отмечают День нейтралитета-4

# Праздничные даты # Фотофакт

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