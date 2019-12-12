В Туркменистане отмечают День нейтралитета

Новости Туркменистана. В стране 12 декабря официальный выходной. Во всех городах проходят праздничные мероприятия: концерты, акции и выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туркменистана. В стране 12 декабря официальный выходной. Во всех городах проходят праздничные мероприятия: концерты, акции и выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице страны Ашхабаде по традиции представители структур власти и общественности возлагают цветы к Монументу нейтралитета. С праздником главу Туркменистана поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.