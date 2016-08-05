В Чили бунтуют студенты: требуют бесплатного образования

Новости Чили. Акция протеста чилийских студентов закончилась задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 50 человек арестовала полиция за нарушение правил общественного порядка.

Кстати, большая часть задержанных – несовершеннолетние. Причиной для протестов послужила реформа образования в стране, а точнее ее неполное выполнение.

Молодые люди добивались от парламента страны бесплатного высшего образования с декабря прошлого года. Законотворцы пошли навстречу студентам и дали добро на изменение в системе.

И все же стремящиеся к знаниям недовольны – на деле государство оплачивает обучению лишь малому количеству человек.

Пройти по стеклянному мосту на высоте в 1,5 км: сооружение в Китае