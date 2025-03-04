Politico: приостановка США помощи Украине приведет к потере территорий

Власти Украины считают, что приостановка военной помощи от США приведет к потере территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

По словам неназванного чиновника, это мера принудительной дипломатии, а не разрыв отношений, и она болезненна, но не фатальна. Он убежден, что Киев найдет выход из ситуации вместе с американской администрацией.