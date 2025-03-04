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Politico: приостановка США помощи Украине приведет к потере территорий

04 марта 2025 14:15
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Власти Украины считают, что приостановка военной помощи от США приведет к потере территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

По словам неназванного чиновника, это мера принудительной дипломатии, а не разрыв отношений, и она болезненна, но не фатальна. Он убежден, что Киев найдет выход из ситуации вместе с американской администрацией.

Politico: приостановка США помощи Украине приведет к потере территорий-1

Фото: pixabay

3 марта агентство Reuters опубликовало информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп распорядился приостановить все поставки военной помощи Киеву. Эту информацию подтвердил и представитель Пентагона. 

В Киеве ситуация многими воспринималась как катастрофическая. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал Зеленского извиниться перед Трампом.

# Международная политика

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