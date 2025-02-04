В Бундестаге призвали правительство ФРГ отчитаться за помощь Киеву

После заявлений Владимира Зеленского о неизвестности судьбы $100 млрд помощи от США депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкое федеральное правительство объяснить, куда ушли многомиллиардные средства немецких налогоплательщиков. Об этом пишет РИА Новости.
Германия столкнулась с правительственным кризисом после отставки министра финансов Кристиана Линднера по требованию канцлера Олафа Шольца из-за разногласий по вопросу расходов на поддержку Украины и инвестиций в немецкое будущее. На 23 февраля назначены досрочные выборы в Бундестаг.