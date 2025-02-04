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В Бундестаге призвали правительство ФРГ отчитаться за помощь Киеву

04 февраля 2025 10:47
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После заявлений Владимира Зеленского о неизвестности судьбы $100 млрд помощи от США депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкое федеральное правительство объяснить, куда ушли многомиллиардные средства немецких налогоплательщиков. Об этом пишет РИА Новости.

В Бундестаге призвали правительство ФРГ отчитаться за помощь Киеву-1

Фото: pixabay

Германия столкнулась с правительственным кризисом после отставки министра финансов Кристиана Линднера по требованию канцлера Олафа Шольца из-за разногласий по вопросу расходов на поддержку Украины и инвестиций в немецкое будущее. На 23 февраля назначены досрочные выборы в Бундестаг.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Германия

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