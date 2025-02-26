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В Брюсселе протестующие заблокировали здание Еврокомиссии

26 февраля 2025 07:05
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Европейцы недовольны политикой, проводимой брюссельскими чиновниками. Сотни человек собрались возле здания Еврокомиссии, требуя принять меры для повышения уровня жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе протестующие заблокировали здание Еврокомиссии-2

По мнению протестующих, для этого руководству ЕС надо упростить правила получения социальной помощи, удешевить электроэнергию, повысить конкурентоспособность экономики, чтобы создавались рабочие места и прекратились массовые увольнения. Сейчас Еврокомиссия в принятии своих решений руководствуется интересами крупного бизнеса, абсолютно не учитывая интересы трудящихся.

# Международная политика

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