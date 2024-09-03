В Британии за год количество уличных краж выросло в полтора раза

Жители Британии перестают чувствовать себя в безопасности на улицах городов. Потому что, выходя из дома, они рискуют быть ограбленными. Это следует из опубликованного отчета Министерства внутренних дел Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, количество уличных краж за год выросло на 150 %, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие. Только за прошлый год жертвами преступников стали около 80 тысяч человек. Среди бела дня они лишались своих вещей. При этом воры действуют агрессивно и нагло, не боясь ни свидетелей, ни многочисленных камер видеонаблюдения. Чаще всего они отбирают телефоны и сумки. Ежедневно полиция в среднем фиксирует более 200 краж.

Как указано в отчете МВД, единственное, что пока может ведомство, так это наладить сотрудничество с технологическими компаниями, чтобы те блокировали смартфоны после кражи, чтобы не допустить их перепродажи.