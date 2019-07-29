Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смертник пробрался в офис политического движения, открыл стрельбу, а после активировал взрывчатку. После взрыва в здание попытались проникнуть еще несколько боевиков, однако полицейские успели их ликвидировать.
В результате атаки пострадали более полусотни граждан. Амрулла Салех, претендующий на место премьера, получил легкие травмы. Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за нападение.