Во время атаки на офис кандидата в премьеры Афганистана погибли не менее 20 человек

Новости Афганистана. ЧП в столице Афганистана. Не менее 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьер-министры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертник пробрался в офис политического движения, открыл стрельбу, а после активировал взрывчатку. После взрыва в здание попытались проникнуть еще несколько боевиков, однако полицейские успели их ликвидировать.