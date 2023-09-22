Прямой эфир

В Болгарии митингующие забросали здание парламента яйцами

22 сентября 2023 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Болгарии. Массовые протесты прошли и в Болгарии. В Софии тысячи людей вышли на улицы, требуя прекратить поддержку Украины и закрыть в стране военные базы НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии митингующие забросали здание парламента яйцами-1

Митингующие собрались у парламента, призывая власти провести досрочные выборы, несколько активистов забросали здание яйцами. Некоторые демонстранты отправились к памятнику советским воинам, который болгарское правительство решило убрать с нынешнего места, но были встречены полицией, которая не дала им приблизиться к монументу. Для разгона протестующих были применены дубинки и перцовый газ.

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дуда заявил, что не будет участвовать ни в каких выборах
22 сентября 2023 08:22

Дуда заявил, что не будет участвовать ни в каких выборах

Байден заявил о поставке Украине танков Abrams уже на следующей неделе
22 сентября 2023 07:50

Байден заявил о поставке Украине танков Abrams уже на следующей неделе

Daily Express: Британия могла поставить технику ВСУ с ядовитым асбестом
22 сентября 2023 07:49

Daily Express: Британия могла поставить технику ВСУ с ядовитым асбестом