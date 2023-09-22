В Болгарии митингующие забросали здание парламента яйцами

Новости Болгарии. Массовые протесты прошли и в Болгарии. В Софии тысячи людей вышли на улицы, требуя прекратить поддержку Украины и закрыть в стране военные базы НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие собрались у парламента, призывая власти провести досрочные выборы, несколько активистов забросали здание яйцами. Некоторые демонстранты отправились к памятнику советским воинам, который болгарское правительство решило убрать с нынешнего места, но были встречены полицией, которая не дала им приблизиться к монументу. Для разгона протестующих были применены дубинки и перцовый газ.