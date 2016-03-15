Прямой эфир

В Берлине во время движения взорвался автомобиль: 1 человек погиб

15 марта 2016 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Берлине во время движения взорвался автомобиль. По имеющейся информации погиб один человек. Это водитель машины. По версии следствия, взрывчатка находилась либо в салоне авто, либо располагалась на дороге и сдетонировала, когда машина проезжала мимо.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Место ЧП оцеплено. Ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Полиция призвала граждан, живущих в районе, где ранее взорвался автомобиль, не подходить к окнам и не выходить из квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Россия 15 марта начнет вывод своих войск из Сирии
15 марта 2016 07:19

Россия 15 марта начнет вывод своих войск из Сирии

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, которая будет искать следы жизни на Марсе
14 марта 2016 13:22

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, которая будет искать следы жизни на Марсе

Растет количество жертв теракта в столице Турции: погибли 37 человек
14 марта 2016 11:00

Растет количество жертв теракта в столице Турции: погибли 37 человек