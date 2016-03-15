В Берлине во время движения взорвался автомобиль: 1 человек погиб

Новости Германии. В Берлине во время движения взорвался автомобиль. По имеющейся информации погиб один человек. Это водитель машины. По версии следствия, взрывчатка находилась либо в салоне авто, либо располагалась на дороге и сдетонировала, когда машина проезжала мимо.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Место ЧП оцеплено. Ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Полиция призвала граждан, живущих в районе, где ранее взорвался автомобиль, не подходить к окнам и не выходить из квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.