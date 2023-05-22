В Белом доме заявили, что США не возражают против ударов по Крыму американским оружием

США не против применения американского оружия Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по Крыму. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что для Украины не существует ограничений по территории в пределах ее международно признанных границ, и, по мнению США, Крым является ее частью. Однако Вашингтон не одобряет украинских атак на признанную территорию России с применением натовского оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что украинские Вооруженные силы не будут использовать американские истребители F-16 для нападения на географическую территорию РФ. Представитель МИД России Мария Захарова дала оценку таким заявлениям Белого дома как «имитация законности».