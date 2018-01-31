Прямой эфир

По следам теракта в Charlie Hebdo. Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия террористам

31 января 2018 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции задержали четырех человек, подозреваемых в поставке оружия исполнителям теракта в Charlie Hebdo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об их гражданстве в полиции пока не сообщили.

Череда ЧП началась 7 января 2015 года с нападения на редакцию всемирно известного карикатурного издания, после того, как Charlie Hebdo напечатал карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек. В ходе спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США вертолёт врезался в жилой дом: есть жертвы
31 января 2018 08:00

В США вертолёт врезался в жилой дом: есть жертвы

Штраф от 300 до 30 тысяч долларов или тюремное заключение: в Польше запретят торговать по воскресеньям
31 января 2018 07:51

Штраф от 300 до 30 тысяч долларов или тюремное заключение: в Польше запретят торговать по воскресеньям

Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа
31 января 2018 07:10

Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа