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В Беларуси новый глава Администрации Президента и руководители трёх министерств

27 июня 2024 11:26
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 июня, рассмотрел кадровые вопросы. 

  • Главой Администрации Президента назначен Дмитрий Крутой. Его первым заместителем стала Наталья Петкевич. 
  • Вице-премьером по вопросам АПК стал Юрий Шулейко.


Изменения в руководящем составе коснулись и трех белорусских министерств.

  • Главой МИД стал Максим Рыженков, который сменил Сергея Алейника.
  • Министерство сельского хозяйства возглавил Анатолий Линевич. До этого момента он занимал пост первого заместителя председателя Витебского облисполкома. 
  • Министром промышленности Беларуси стал Александр Ефимов. До настоящего времени в этом ведомстве он занимал должность заместителя министра. 
     
  • Александр Рогожник назначен послом Беларуси в России. До настоящего времени он занимал пост главы министерства промышленности 
  • Помощником Президента Беларуси по Минску назначен Юрий Фролов. До настоящего времени он трудился в Комитете государственного контроля.
# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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