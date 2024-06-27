В Беларуси новый глава Администрации Президента и руководители трёх министерств

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 июня, рассмотрел кадровые вопросы.
- Главой Администрации Президента назначен Дмитрий Крутой. Его первым заместителем стала Наталья Петкевич.
- Вице-премьером по вопросам АПК стал Юрий Шулейко.
Изменения в руководящем составе коснулись и трех белорусских министерств.
- Главой МИД стал Максим Рыженков, который сменил Сергея Алейника.
- Министерство сельского хозяйства возглавил Анатолий Линевич. До этого момента он занимал пост первого заместителя председателя Витебского облисполкома.
- Министром промышленности Беларуси стал Александр Ефимов. До настоящего времени в этом ведомстве он занимал должность заместителя министра.
- Александр Рогожник назначен послом Беларуси в России. До настоящего времени он занимал пост главы министерства промышленности
- Помощником Президента Беларуси по Минску назначен Юрий Фролов. До настоящего времени он трудился в Комитете государственного контроля.