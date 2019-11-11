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В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли

11 ноября 2019 09:13
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Новости Бангладеш. Стремительно растет число жертв циклона «Бюльбюль» на побережье Индии и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, погибли 20 человек, еще десятки пострадали.

Более 2 миллионов жителей эвакуированы во временные убежища. Основная причина гибели людей – упавшие деревья. В некоторых районах порывы ветра достигают 120 км/час. Стихия частично или полностью разрушила свыше 6 тысячи домов. Из-за сильных дождей подтоплены десятки зданий и дорог. В пострадавших районах работают спасательные службы.

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли-1

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли-3

В Бангладеш из-за циклона «Бюльбюль» эвакуированы более 2 млн человек, десятки жителей погибли-5

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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