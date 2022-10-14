В Австрии провели социсследование – 30% граждан за год стали намного беднее

Более 30 % опрошенных заявили, что за год стали намного беднее. Из них большая часть считает, что в этом виновата инфляция. Около 40 % считают, что в будущем их материальное положение еще больше ухудшится. 44 % австрийцев сказали, что сократят свои расходы. 16 % признались, что им с трудом удается оплачивать счета. Около 20 % боятся, что могут потерять жилье из-за постоянно растущей арендной платы. Около трети опрошенных жителей страны в возрасте от 16 до 69 лет сказали, что не могли позволить себе потратить более 1 300 евро, не влезая в долги.