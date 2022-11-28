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В Австрии началась общенациональная забастовка железнодорожников

28 ноября 2022 11:49
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Новости Австрии. В Австрии началась общенациональная забастовка железнодорожников. В ней участвуют десятки тысяч работников, но затронула она миллионы жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии началась общенациональная забастовка железнодорожников-1

Перестали ходить практически все пассажирские поезда как местного, так и международного сообщения. Профсоюз транспортников требует повысить зарплату сотрудникам на 12 %, однако руководство железных дорог считает требование нереальным. Переговоры провалились, стороны в их срыве обвиняют друг друга. В профсоюзе заявили, что эта масштабная акция протеста продлится сутки и призвали граждан отказаться от поездок или воспользоваться другим видом транспорта.

# Забастовка # Новости Австрии # Фотофакт

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