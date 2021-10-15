Прямой эфир

В Австралии сотни студентов устроили забастовку. Они требуют принять меры в борьбе с изменением климата

15 октября 2021 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Сотни австралийских студентов устроили забастовку, требуя срочного принятия мер в борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии сотни студентов устроили забастовку. Они требуют принять меры в борьбе с изменением климата-1

В то время как многие страны стараются сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, Австралия отказалась от выполнения этих задач. И это несмотря на то, что именно она является крупнейшим в мире источником выбросов. В качестве утешения премьер-министр Австралии заявил, что примет участие в конференции ООН по изменению климата в конце октября.  

# Экология # Скотт Моррисон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для непривитых людей
15 октября 2021 16:05

Во Франции отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для непривитых людей

​В результате взрыва в мечети в Кандагаре погибли 25 человек. Работал смертник
15 октября 2021 11:04

​В результате взрыва в мечети в Кандагаре погибли 25 человек. Работал смертник

В Сиднее с ноября отменят обязательный карантин для иностранных туристов
15 октября 2021 09:57

В Сиднее с ноября отменят обязательный карантин для иностранных туристов