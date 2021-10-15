В Австралии сотни студентов устроили забастовку. Они требуют принять меры в борьбе с изменением климата

Новости Австралии. Сотни австралийских студентов устроили забастовку, требуя срочного принятия мер в борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Сотни австралийских студентов устроили забастовку, требуя срочного принятия мер в борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В то время как многие страны стараются сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, Австралия отказалась от выполнения этих задач. И это несмотря на то, что именно она является крупнейшим в мире источником выбросов. В качестве утешения премьер-министр Австралии заявил, что примет участие в конференции ООН по изменению климата в конце октября.