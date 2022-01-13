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В Австралии сотни демонстрантов пытались взять штурмом парламент

13 января 2022 19:35
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Новости Австралии. Жесткие столкновения полиции с протестующими произошли в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Канберре сотни демонстрантов пытались штурмовать парламент. Но были остановлены перцовым газом и дубинками. Задержаны несколько самых активных участников протестов.  

В Австралии сотни демонстрантов пытались взять штурмом парламент-1

Этот конфликт имеет несколько экзотический характер и длится довольно давно. Неформальное объединение, которое назвало себя суверенными людьми, постоянно устраивает всякие акции, иногда далеко не мирные. Например, поджог старого здания парламента. Они не признают власть и требуют выселить чиновников из всех правительственных зданий. Естественно, не находя понимая и поддержки.  

# Протесты # Фотофакт

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