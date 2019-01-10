Глава Южной Кореи сообщил, когда состоится второй саммит глав США и КНДР

Новости Республики Корея. Глава Республики Корея сообщил, что второй саммит глав США и КНДР состоится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Республики Корея. Глава Республики Корея сообщил, что второй саммит глав США и КНДР состоится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точная дата пока не озвучена, однако предварительная подготовка к встрече уже началась. Об этом свидетельствует визит Ким Чен Ына в Китай. Вопрос обсуждался в ходе переговоров между Си Цзиньпином и руководителем Северной Кореи, на которых обе стороны выразили надежду, что второй американо-корейский саммит станет результативным и поможет укрепить мир на полуострове.
Напомним, первая встреча глав США и КНДР, по итогам которой было подписано совместное заявление, состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
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