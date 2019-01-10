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Глава Южной Кореи сообщил, когда состоится второй саммит глав США и КНДР

10 января 2019 08:44
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Новости Республики Корея. Глава Республики Корея сообщил, что второй саммит глав США и КНДР состоится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Южной Кореи сообщил, когда состоится второй саммит глав США и КНДР-1

Точная дата пока не озвучена, однако предварительная подготовка к встрече уже началась. Об этом свидетельствует визит Ким Чен Ына в Китай. Вопрос обсуждался в ходе переговоров между Си Цзиньпином и руководителем Северной Кореи, на которых обе стороны выразили надежду, что второй американо-корейский саммит станет результативным и поможет укрепить мир на полуострове.

Глава Южной Кореи сообщил, когда состоится второй саммит глав США и КНДР-4

Глава Южной Кореи сообщил, когда состоится второй саммит глав США и КНДР-6

Напомним, первая встреча глав США и КНДР, по итогам которой было подписано совместное заявление, состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

«У нас будут потрясающие отношения». Дональд Трамп и Ким Чен Ын высоко оценили переговоры в рамках саммита

# Международная политика # Фотофакт

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