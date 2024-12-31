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В Австралии отметили Новый год – как в мире встречают главный зимний праздник

31 декабря 2024 17:50
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От Австралии, где Новый год встречают под жарким солнцем до Сибири, где искрится морозный иней, – люди по всему миру отмечают праздник по-своему и даже в разное время. Первыми проводили 2024 жители островных государств в тихоокеанском регионе. Затем в Новой Зеландии и России. Полночь пробило уже в Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии отметили Новый год – как в мире встречают главный зимний праздник-2

В гавани Сиднея собрались порядка миллиона человек. Пляжные вечеринки, музыка и танцы на открытом воздухе, – именно так начинается год в этих странах. Дед мороз уже заглянул и в дальневосточные города России. К празднику присоединились Южно-Сахалинск и Магадан. За ними эстафету новогоднего торжества подхватила и Япония.

В Австралии отметили Новый год – как в мире встречают главный зимний праздник-4

Вот где точно сейчас царит зимняя атмосфера. По всей стране прошел сильный снегопад. Отменены десятки авиарейсов. В некоторых районах острова Хоккайдо выпало более 20 сантиметров снега. Что ж, а белорусам придется еще немного подождать. В полночь вместе с нами 2025 встретят еще 20 государств. Ну, а последними в новый год вступят жители американского Самоа – у них он наступит на 14 часов позже, чем в Минске.

# Новый год

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