В Австралии отметили Новый год – как в мире встречают главный зимний праздник

От Австралии, где Новый год встречают под жарким солнцем до Сибири, где искрится морозный иней, – люди по всему миру отмечают праздник по-своему и даже в разное время. Первыми проводили 2024 жители островных государств в тихоокеанском регионе. Затем в Новой Зеландии и России. Полночь пробило уже в Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гавани Сиднея собрались порядка миллиона человек. Пляжные вечеринки, музыка и танцы на открытом воздухе, – именно так начинается год в этих странах. Дед мороз уже заглянул и в дальневосточные города России. К празднику присоединились Южно-Сахалинск и Магадан. За ними эстафету новогоднего торжества подхватила и Япония.