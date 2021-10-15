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В Австралии более 138 тысяч человек остались без работы из-за последних локдаунов

15 октября 2021 07:15
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​Новости Австралии. Более 138 тысяч человек остались без работы из-за последних локдаунов в Австралии, введенных в трех регионах страны из-за вспышки дельта-штамма коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии более 138 тысяч человек остались без работы из-за последних локдаунов-1

Согласно данным, уровень безработицы в Австралии в сентябре вырос до 4,6 % из-за потери десятков тысяч рабочих мест в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории, где был объявлен карантин. По прогнозам Резервного банка Австралии, уровень безработицы в стране должен снизиться до 5 % к концу 2021 года и достичь 4 % или 4,5 % к концу 2022-го.  

# Безработица # Фотофакт

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