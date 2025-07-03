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В Армении выразили желание вступить в ШОС

03 июля 2025 13:44
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В Армении выразили желание вступить в ШОС-0

Армения заявила о своем намерении вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), ранее имевшую статус партнера по диалогу. Об этом пишет РИА Новости.

МИД республики заявил о поддержке основных принципов организации: территориальная целостность, отказ от силы и уважение границ.

ШОС была создана в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Индия, Иран, ряд стран Центральной Азии и Беларусь. Организация нацелена на укрепление доверия, развитие сотрудничества и обеспечения безопасности в регионе. Вступление Армении станет шагом к углублению международного сотрудничества.

Фото: pixabay

# Международная политика

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