В Армении выразили желание вступить в ШОС

Армения заявила о своем намерении вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), ранее имевшую статус партнера по диалогу. Об этом пишет РИА Новости.

МИД республики заявил о поддержке основных принципов организации: территориальная целостность, отказ от силы и уважение границ.

ШОС была создана в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Индия, Иран, ряд стран Центральной Азии и Беларусь. Организация нацелена на укрепление доверия, развитие сотрудничества и обеспечения безопасности в регионе. Вступление Армении станет шагом к углублению международного сотрудничества.