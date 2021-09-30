Космический счёт за отопление. В Европе подскочила цена на газ

Цена на газ вновь обновила рекорд: 1 100 долларов за тысячу кубов. Новая цифра вызвала дрожь в Европе на фоне прихода холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущая морозная зима опустошила газохранилища, а заполнить их теперь – большая проблема. Как ее решить при столь стремительно растущих ценах, никто пока сказать не может. Если даже и раскошелиться, то нарастить объемы поставок газа тоже проблематично, поскольку громадные потоки идут в Азию, где топливо охотно покупают.