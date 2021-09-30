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Космический счёт за отопление. В Европе подскочила цена на газ

30 сентября 2021 10:09
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Цена на газ вновь обновила рекорд: 1 100 долларов за тысячу кубов. Новая цифра вызвала дрожь в Европе на фоне прихода холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Космический счёт за отопление. В Европе подскочила цена на газ -1

Предыдущая морозная зима опустошила газохранилища, а заполнить их теперь – большая проблема. Как ее решить при столь стремительно растущих ценах, никто пока сказать не может. Если даже и раскошелиться, то нарастить объемы поставок газа тоже проблематично, поскольку громадные потоки идут в Азию, где топливо охотно покупают.  

Космический счёт за отопление. В Европе подскочила цена на газ -4

Проблемы перед предстоящей зимой растут в Европе как снежный ком. Решаться они будут за счет европейцев. Вернее, их кошельков: счета за отопление начнут приходить космические, упадет покупательская способность. Дорогой газ не смогут позволить себе и предприятия. Как результат – сокращение выпуска продукции и рост безработицы. Подобное уже происходит в Британии.  

# Газ # Фотофакт

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