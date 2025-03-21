В американском Колорадо учителя вышли на акцию протеста

Учителя вышли на акцию протеста в американском Колорадо. Они заблокировали здание правительства штата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педагоги возмущены планами сократить финансирование отрасли. Местные власти по указанию Вашингтона прорабатывают план экономии. Если его примут, бюджет школ потеряет минимум 150 миллионов долларов. А это приведет к падению качества учебного процесса. Накануне Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования, заявив, что его деятельность не приносит никакой пользы.