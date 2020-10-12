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В Алжире при взрыве газа погибли 5 человек, ещё 16 пострадали

12 октября 2020 09:12
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Новости Алжира. ЧП на северо-западе Алжира. Пять человек погибли, еще 16 ранены в результате взрыва газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трагедия произошла в городе Эль-Баяд в 550 километрах западнее  столицы страны.  

В Алжире при взрыве газа погибли 5 человек, ещё 16 пострадали-1

В Алжире при взрыве газа погибли 5 человек, ещё 16 пострадали-3

Причиной чрезвычайного происшествия стала утечка газа. Детали произошедшего уточняются.  

# Взрыв газа # Фотофакт

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