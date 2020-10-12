В Алжире при взрыве газа погибли 5 человек, ещё 16 пострадали

Новости Алжира. ЧП на северо-западе Алжира. Пять человек погибли, еще 16 ранены в результате взрыва газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в городе Эль-Баяд в 550 километрах западнее столицы страны.
Новости Алжира. ЧП на северо-западе Алжира. Пять человек погибли, еще 16 ранены в результате взрыва газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в городе Эль-Баяд в 550 километрах западнее столицы страны.
Причиной чрезвычайного происшествия стала утечка газа. Детали произошедшего уточняются.