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В Афганистане смертник взорвал бомбу во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями

02 октября 2018 13:49
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Новости Афганистана. Взрыв прогремел в Афганистане. Бомбу взорвал смертник во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

В Афганистане смертник взорвал бомбу во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями -1

В результате теракта погибли 13 человек. Около 40-ка получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

В Афганистане смертник взорвал бомбу во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями -4

В Афганистане смертник взорвал бомбу во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями -6

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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