В Афганистане смертник взорвал бомбу во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями

Новости Афганистана. Взрыв прогремел в Афганистане. Бомбу взорвал смертник во время предвыборной встречи кандидата в депутаты с избирателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате теракта погибли 13 человек. Около 40-ка получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за атаку.