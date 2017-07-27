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В Афганистане предотвратили крупный теракт: 2,5 тонн взрывчатых веществ обнаружили в грузовике

27 июля 2017 07:02
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Новости Афганистана. Спецслужбы Афганистана предотвратили крупный теракт. Разведке удалось обнаружить грузовик, в котором перевозили более 2,5 тонн взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане предотвратили крупный теракт: 2,5 тонн взрывчатых веществ обнаружили в грузовике-1

Они были замаскированы под металлолом и расфасованы в 50 мешков. Позже выяснилось, что террористы намеревались совершить атаку в Кабуле. Спецслужбам также удалось выяснить имя человека, который планировал совершить нападение, однако задержать его пока не удалось.

# Теракт # Фотофакт

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