В Афганистане предотвратили крупный теракт: 2,5 тонн взрывчатых веществ обнаружили в грузовике

Они были замаскированы под металлолом и расфасованы в 50 мешков. Позже выяснилось, что террористы намеревались совершить атаку в Кабуле. Спецслужбам также удалось выяснить имя человека, который планировал совершить нападение, однако задержать его пока не удалось.