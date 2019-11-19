В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

Новости России. В Москве 19 ноября нелетная погода. В аэропортах российской столицы задержали и отменили десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – облачность, туман и густая дымка. Речь идет о воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». 30 рейсов задержано и 15 отменено, в том числе в направлении Минска. В нашем Национальном аэропорту с опозданием практически на два часа ждут самолет «Белавиа».