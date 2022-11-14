Уже завтра население Земли может достигнуть 8 миллиардов

По данным ООН, уже завтра, 15 ноября, население Земли может достигнуть 8 миллиардов. О том, что человечество вплотную подошло к этому рубежу, свидетельствует и виртуальный счетчик жителей планеты, который работает в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как считают в Организации Объединенных Наций, этот рост является следствием увеличения продолжительности жизни благодаря улучшению здравоохранения, а также высокого уровня рождаемости в некоторых странах. Но прокормить такое количество людей становится все труднее. По данным ООН, в мире голодают около 830 миллионов человек. И это число, по прогнозам, будет только расти.

В основном это связано с глобальным сокращением производства сельхозпродукции. Из-за урбанизации сокращается количество полей, из-за растущих затрат закрываются фермерские хозяйства, а климатические изменения повлияли на количество и качество урожая. Так что перед растущим населением Земли растет и проблема продовольственной безопасности.