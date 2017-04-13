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Скандал на борту United Airlines: глава авиакомпании извинился за «ужасное происшествие»

13 апреля 2017 07:45
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Новости США. Американская авиакомпания United Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса 3411, с которого буквально вытолкали пожилого пассажира. Гендиректор авиаперевозчика Оскар Муньос в очередной раз извинился за случившееся.

Инцидент на борту United Airlines произошел на выходных. Из-за сбоя системы бронирования в самолете оказались 4 лишних пассажира. Среди тех, кого вынуждали покинуть рейс, был пожилой доктор, который отказывался это делать, так как в другом городе его ждал пациент. Но охранников такие оправдания не устроили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакомпания

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