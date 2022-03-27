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«Увеличиваются наше взаимопонимание, дружба». Готов ли Китай покупать белорусские продукты?

27 марта 2022 18:11
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От наших продуктов Европа сама отказалась в категоричной форме. А вот в Китае пробелорусские аппетиты только растут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Местные жители изучают ассортимент наших товаров, которые продаются как в супермаркетах, так и онлайн. Мы уже достаточно давно открыли рынок Китая и не собираемся сдавать позиции, несмотря на санкции и логистические препоны.

Такой же стратегии придерживается не только Беларусь. В Китае поддерживают курс на сближение с нашей страной в разных сферах, в том числе и в развитии индустриального парка «Великий камень».

Вот каким мнением поделился дипломат, профессор из КНР Ван Сяньцзюй. 

«Увеличиваются наше взаимопонимание, дружба». Готов ли Китай покупать белорусские продукты?-1

Ван Сяньцзюй, профессор Народного университета Китая, бывший советник посольства КНР в Беларуси:
Китай против санкций, во-первых. Во-вторых, Китай не боится санкций. Я думаю, что в данной ситуации мы будем продолжать сотрудничество с Беларусью в экономике, торговле, в финансовых, банковых и других областях. Мы должны также развивать строительство индустриального парка Китая и Беларуси. Этот парк – символ нашего сотрудничества. Мы уже сделали большую работу, имеем огромный потенциал выполнить все плановые объекты, проекты. Сейчас надо, чтобы Россия, российские фирмы и предприятия тоже активно участвовали в этом парке. Может, не только Россия, но и члены-страны ЕврАзЭС. Я думаю, что это очень важно.

Сейчас в Беларуси есть шесть Институтов Конфуция. И в Китае работает больше 10 центров по изучению Беларуси, даже три университета уже преподают белорусский язык. Я думаю, что мы должны через интернет, потому что нынешняя ситуация пандемии – нам трудно туда и сюда подъехать, поэтому надо развивать контакты и сотрудничество через интернет. Увеличиваются наше взаимопонимание, дружба, это очень важно.

# Международная политика # Ван Сяньцзюй # Фотофакт

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