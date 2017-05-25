Прямой эфир

Увеличение военных расходов и усиление борьбы с терроризмом: саммит НАТО проходит в Брюсселе 25 мая

25 мая 2017 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Внеочередной саммит НАТО проходит 25 мая в Брюсселе. Событие ознаменовалось открытием новой штаб-квартиры, а также двух мемориалов перед ней: фрагментом берлинской стены и частью одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная тема встречи: вопросы увеличения военных расходов и усиления борьбы с терроризмом.

Как заявил накануне генсек Североатлантического альянса, НАТО присоединится к коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Примечательно, что 25 мая на заседании в Брюсселе впервые присутствует президент США Дональд Трамп и избранный менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре террориста, готовившие нападение в общественном транспорте, задержаны в Москве
25 мая 2017 17:38

Четыре террориста, готовившие нападение в общественном транспорте, задержаны в Москве

Картины на кофе: бариста из Южной Кореи превратил свою работу в искусство
25 мая 2017 13:45

Картины на кофе: бариста из Южной Кореи превратил свою работу в искусство

Теракт на стадионе в Манчестере: хроника трагедии
25 мая 2017 10:43

Теракт на стадионе в Манчестере: хроника трагедии