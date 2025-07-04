Прямой эфир

Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

04 июля 2025 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа-0

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти часовую телефонную беседу. 

В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке, договорившись продолжать диалог по дипломатическим каналам, включая оборонные и внешнеполитические ведомства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По его словам, беседа прошла в откровенной и деловой атмосфере.

Идея о личной встрече лидеров сохраняется, хотя конкретных договоренностей пока нет. Ушаков также отметил, что стороны могут оперативно выйти на связь при необходимости.

Разговор завершили переводчики, а Путин напомнил о вкладе России в становление США.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Решение Пентагона по Украине возмутило Конгресс США
04 июля 2025 09:15

Решение Пентагона по Украине возмутило Конгресс США

Лукашенко о взаимодействии РБ и США: пришло время его изменить
04 июля 2025 09:05

Лукашенко о взаимодействии РБ и США: пришло время его изменить

5 тыс. человек эвакуированы. Мощные лесные пожары охватили остров Крит
04 июля 2025 08:54

5 тыс. человек эвакуированы. Мощные лесные пожары охватили остров Крит