Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти часовую телефонную беседу.

В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке, договорившись продолжать диалог по дипломатическим каналам, включая оборонные и внешнеполитические ведомства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По его словам, беседа прошла в откровенной и деловой атмосфере.

Идея о личной встрече лидеров сохраняется, хотя конкретных договоренностей пока нет. Ушаков также отметил, что стороны могут оперативно выйти на связь при необходимости.

Разговор завершили переводчики, а Путин напомнил о вкладе России в становление США.