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Уровень инфляции в Аргентине превысил 270%

14 марта 2024 07:14
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Очередной антирекорд установлен в Аргентине. Инфляция в стране превысила 270 %. Это худший кризис за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень инфляции в Аргентине превысил 270%-1

Количество бедных продолжает расти и приближается к 60 %. Люди экономят на базовых потребностях. Покупательская способность упала до минимальных значений. Несмотря на обещания руководства страны решить экономические проблемы, политика сокращения госрасходов, урезания субсидий и девальвация привели только к росту стоимости жизни.

# Экономический кризис # Новости Аргентины

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