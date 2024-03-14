Уровень инфляции в Аргентине превысил 270%

Очередной антирекорд установлен в Аргентине. Инфляция в стране превысила 270 %. Это худший кризис за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество бедных продолжает расти и приближается к 60 %. Люди экономят на базовых потребностях. Покупательская способность упала до минимальных значений. Несмотря на обещания руководства страны решить экономические проблемы, политика сокращения госрасходов, урезания субсидий и девальвация привели только к росту стоимости жизни.