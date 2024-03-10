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Уровень безработицы в США достиг 4% – это двухлетний максимум

10 марта 2024 10:34
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Уровень безработицы в США достиг двухлетнего максимума. По итогам февраля число нетрудоустроенных достигло практически 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы в США достиг 4% – это двухлетний максимум-1

Аналитики предполагали, что показатели окажутся на уровне прежних значений, но, несмотря на создание 275 тысяч рабочих мест, количество безработных выросло. Также, по сравнению с прошлогодними данными, в Соединенных Штатах количество неработающих увеличилось на полмиллиона. Основными факторами такого всплеска стали снижение потребительского спроса, отсутствие индексации зарплат, а также снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара на фоне замедления национальной экономики.

# Экономический кризис

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