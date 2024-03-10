Уровень безработицы в США достиг 4% – это двухлетний максимум

Аналитики предполагали, что показатели окажутся на уровне прежних значений, но, несмотря на создание 275 тысяч рабочих мест, количество безработных выросло. Также, по сравнению с прошлогодними данными, в Соединенных Штатах количество неработающих увеличилось на полмиллиона. Основными факторами такого всплеска стали снижение потребительского спроса, отсутствие индексации зарплат, а также снижение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара на фоне замедления национальной экономики.