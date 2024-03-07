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Уровень бедности в Аргентине достиг 20-летнего максимума

07 марта 2024 07:54
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Уровень бедности в Аргентине достиг 20-летнего максимума. Причиной сложившейся плачевной ситуации стала политика нового президента страны Хавьера Милея. Сегодня более половины жителей страны не могут прокормить свои семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень бедности в Аргентине достиг 20-летнего максимума-1

В начале года показатели бедности подскочили до 57 %. Основной проблемой для населения стала девальвация национальной валюты. Таким образом правительство пыталось преодолеть глубокий дефицит, но обесценивание песо привело к резкому спаду поддержки Милея. По данным аргентинского Центробанка, инфляция за 2023 год достигла 211 %. С декабря в стране не утихают массовые протесты.

# Экономический кризис # Новости Аргентины

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