Уровень бедности в Аргентине достиг 20-летнего максимума. Причиной сложившейся плачевной ситуации стала политика нового президента страны Хавьера Милея. Сегодня более половины жителей страны не могут прокормить свои семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале года показатели бедности подскочили до 57 %. Основной проблемой для населения стала девальвация национальной валюты. Таким образом правительство пыталось преодолеть глубокий дефицит, но обесценивание песо привело к резкому спаду поддержки Милея. По данным аргентинского Центробанка, инфляция за 2023 год достигла 211 %. С декабря в стране не утихают массовые протесты.