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Ураганы и наводнения бушуют в Австралии: погибли как минимум 9 человек

28 декабря 2023 06:49
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По всей Австралии продолжает бушевать непогода. Ураганы и наводнения испытывают на прочность жителей континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганы и наводнения бушуют в Австралии: погибли как минимум 9 человек-1

По данным властей, из-за разгула стихии только в восточных регионах погибли не менее девяти человек. Экстренные службы ликвидируют последствия стихийного бедствия. Аномальная погода добралась и до Сиднея. Город затапливает. Дожди оставили без электричества почти 100 тысяч домохозяйств. Порывистый ветер срывал крыши со зданий и вырывал из земли деревья.

# Погода

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