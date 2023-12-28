Ураганы и наводнения бушуют в Австралии: погибли как минимум 9 человек

По всей Австралии продолжает бушевать непогода. Ураганы и наводнения испытывают на прочность жителей континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей, из-за разгула стихии только в восточных регионах погибли не менее девяти человек. Экстренные службы ликвидируют последствия стихийного бедствия. Аномальная погода добралась и до Сиднея. Город затапливает. Дожди оставили без электричества почти 100 тысяч домохозяйств. Порывистый ветер срывал крыши со зданий и вырывал из земли деревья.