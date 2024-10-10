Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Есть первые жертвы

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Хотя о приближении шторма знали и готовились к удару стихии, избежать жертв не удалось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган бушует в штате всего несколько часов, а сообщения о погибших уже стали поступать. Пока в списке два человека, однако это лишь предварительная цифра. Не удалось защитить и инфраструктуру. Стихия ударила по суше мощным ветром, скорость которого достигала 200 километров в час. Натиск непогоды сопровождается сильным ливнем, в некоторых местах выпало до 200 миллиметров осадков, что вызвало внезапные наводнения.

Без электричества остались более 2,5 миллиона домохозяйств. Полностью разрушены около 130 домов, несколько тысяч повреждены. Власти призвали местных жителей готовиться к худшему: ущерб от урагана «Милтон» может превзойти печально известную «Катрину».