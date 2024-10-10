Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Есть первые жертвы

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Хотя о приближении шторма знали и готовились к удару стихии, избежать жертв не удалось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Хотя о приближении шторма знали и готовились к удару стихии, избежать жертв не удалось, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ураган бушует в штате всего несколько часов, а сообщения о погибших уже стали поступать. Пока в списке два человека, однако это лишь предварительная цифра. Не удалось защитить и инфраструктуру. Стихия ударила по суше мощным ветром, скорость которого достигала 200 километров в час. Натиск непогоды сопровождается сильным ливнем, в некоторых местах выпало до 200 миллиметров осадков, что вызвало внезапные наводнения.
Без электричества остались более 2,5 миллиона домохозяйств. Полностью разрушены около 130 домов, несколько тысяч повреждены. Власти призвали местных жителей готовиться к худшему: ущерб от урагана «Милтон» может превзойти печально известную «Катрину».
Роберт Рассел, житель города Тампа (США):
Знаете, я совершенно не собираюсь рисковать своей жизнью. Несмотря на то, что мощь природы завораживает, но я намерен убраться отсюда. Я сам живу в нескольких километрах отсюда и надеюсь, что стихия обойдет нас стороной и с нами будет все в порядке.
Опасения властей и жителей не напрасны. Ураган продолжает сносить все на своем пути. В штате отменено несколько тысяч авиарейсов. В городе Тампа ветер буквально разорвал крышу местного стадиона, снес несколько строительных кранов. По данным метеорологов, стихия будет бушевать во Флориде как минимум до завтрашнего утра, после чего ураган переместится в Атлантический океан.