Умер экс-председатель КНР Цзян Цзэминь

Новости Китая. В Шанхае в возрасте 96 лет скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, который управлял государством с 1989 по 2002 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период его правления экономика Китая демонстрировала впечатляющие темпы роста. Кроме того, он стал одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества, был автором концепции, которая позже станет частью партийной программы КПК – теории «трех представительств», уравнявшей китайскую интеллигенцию с рабочими и крестьянами в политических правах.