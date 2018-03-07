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Украсть за 6 минут: из аэропорта в Бразилии неизвестные похитили 5 миллионов долларов

07 марта 2018 06:54
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Новости Бразилии. Крупная кража в аэропорту бразильского Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украсть за 6 минут: из аэропорта в Бразилии неизвестные похитили 5 миллионов долларов-1

Из грузового самолета, который должен был вылететь в Швейцарию, неизвестные похитили 5 миллионов долларов. Группа вооруженных людей подъехала к лайнеру на автомобиле с фальшивыми опознавательными знаками внутренней службы безопасности. Угрожая охране оружием, они вынесли из самолета деньги и скрылись. Ограбление заняло всего шесть минут. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Украсть за 6 минут: из аэропорта в Бразилии неизвестные похитили 5 миллионов долларов-4

# Фотофакт # Кража

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