Украсть за 6 минут: из аэропорта в Бразилии неизвестные похитили 5 миллионов долларов

Из грузового самолета, который должен был вылететь в Швейцарию, неизвестные похитили 5 миллионов долларов. Группа вооруженных людей подъехала к лайнеру на автомобиле с фальшивыми опознавательными знаками внутренней службы безопасности. Угрожая охране оружием, они вынесли из самолета деньги и скрылись. Ограбление заняло всего шесть минут. Полиция ведет розыск подозреваемых.