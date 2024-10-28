Массовые протесты охватили Испанию – демонстранты призывают сократить поток туристов

Массовые протесты охватили и Испанию. Несколько тысяч человек устроили шествие в Сан-Себастьяне. Поводом стал рост числа туристов, которым местные жители, как оказалось, не очень рады, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты призывают сократить поток иностранцев. Дело в том, что он приводит к росту стоимости жизни. Дорожают продукты, услуги, аренда жилья. К слову, квартирный вопрос встал особенно остро. Туристы бронируют номера заранее, из-за чего местным жителям приходится довольствоваться тем, что осталось. И это проблема не только одного региона. Подобные митинги ранее прошли в разных городах Испании. В частности, в Барселоне, Малаге и на Майорке.

Охватили протесты сегодня также Мадрид. Но там недовольные собрались по другому поводу. Граждане требуют изменения условий досрочного выхода на пенсию для водителей автобусов, которые отказались от своих обязанностей в этот день. В итоге многим пассажирам пришлось ждать общественный транспорт часами. Протестующих это не остановило, они уже объявили даты целой серии забастовок. Шествия растянутся на весь ноябрь.