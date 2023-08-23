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Украинский БПЛА атаковал здание «Москва-Сити», ещё два дрона ликвидированы в Подмосковье

23 августа 2023 06:41
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В ночь на 23 августа силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали один беспилотный летательный аппарат в Подмосковье,  один БПЛА попал в недостроенное здание «Москва-Сити», сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение мэра Москвы Сергея Собянина.

Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ночью предпринята атака на объекты Российской Федерации двумя БПЛА: первый беспилотный летательный аппарат сбит в Можайском районе Московской области. Второй беспилотный летательный аппарат попал в здание международного делового центра «Москва-Сити». Информации о пострадавших нет. 

Некоторое время спустя Сергей Собянин, опираясь на данные размещенные на сайте Министерства обороны Российской Федерации, проинформировал, что еще один летательный аппарат был сбит в районе города Химки Московской области.

# Международная политика # Сергей Собянин

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