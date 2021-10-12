Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС

В ряде городов не отапливаются больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты. Греться зимой учреждения не могут себе позволить из-за высокой цены на газ. Стоимость увеличилась в четыре раза, хотя украинское правительство обещало не повышать тарифы. Столкнулись с проблемами и рядовые граждане. Многие отдают последнее на газ и отопление.