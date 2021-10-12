Прямой эфир

Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС

12 октября 2021 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцы отдают последние деньги на газ и отопление. В двух областях ввели ЧС-1

В ряде городов не отапливаются больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты. Греться зимой учреждения не могут себе позволить из-за высокой цены на газ. Стоимость увеличилась в четыре раза, хотя украинское правительство обещало не повышать тарифы. Столкнулись с проблемами и рядовые граждане. Многие отдают последнее на газ и отопление.

# Газ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за пандемии растёт уровень нищеты. Сколько человек оказались за чертой бедности?
12 октября 2021 09:14

Из-за пандемии растёт уровень нищеты. Сколько человек оказались за чертой бедности?

Более 60 миллионов евро. Столько Лондон должен выделить Франции на борьбу с контрабандистами
12 октября 2021 09:11

Более 60 миллионов евро. Столько Лондон должен выделить Франции на борьбу с контрабандистами

В США при крушении самолёта погибли 2 человека. Судно упало на жилые дома
12 октября 2021 09:08

В США при крушении самолёта погибли 2 человека. Судно упало на жилые дома