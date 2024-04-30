75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики

В ЕС возник серьезный дефицит высококвалифицированных специалистов. Об этом говорится в отчете Евростата. По его данным, в 2023 году 75 % работодателей не смогли найти людей с необходимыми навыками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это становится серьезной проблемой, которая в том числе является одной из причин экономического кризиса, которым охвачены страны Европы. Самыми востребованными оказались инженеры и другие технические специалисты. О том, что это сказывается на производстве продукции, заявили более 80 % компаний в Германии и Франции. И, по прогнозам Евростата, эта проблема будет только нарастать. Во-первых, из-за демографического спада – в ЕС резко сокращается население трудоспособного возраста. А во-вторых, кризис в образовании привел к тому, что система профессиональной подготовки абсолютно оторвана от потребностей и запросов рынка труда.