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75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики

30 апреля 2024 10:54
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В ЕС возник серьезный дефицит высококвалифицированных специалистов. Об этом говорится в отчете Евростата. По его данным, в 2023 году 75 % работодателей не смогли найти людей с необходимыми навыками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75% европейских работодателей не нашли хороших специалистов в 2023-м – данные статистики-1

Это становится серьезной проблемой, которая в том числе является одной из причин экономического кризиса, которым охвачены страны Европы. Самыми востребованными оказались инженеры и другие технические специалисты. О том, что это сказывается на производстве продукции, заявили более 80 % компаний в Германии и Франции. И, по прогнозам Евростата, эта проблема будет только нарастать. Во-первых, из-за демографического спада – в ЕС резко сокращается население трудоспособного возраста. А во-вторых, кризис в образовании привел к тому, что система профессиональной подготовки абсолютно оторвана от потребностей и запросов рынка труда.

# Кризис в ЕС

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