Украина подаст во Всемирную торговую организацию иск против трёх стран

Как заявил заместитель министра экономики Украины, жалоба в ВТО должна показать всему миру, как государства ЕС ведут себя по отношению к своим торговым партнерам и самому Союзу, поскольку «игнорирование решения со стороны этих стран станет проблемой для организации в целом, потому что там нет единства». При этом Киев пообещал ответить на действия трех европейских стран. Как именно, в ведомстве не уточнили.