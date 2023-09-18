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Украина подаст во Всемирную торговую организацию иск против трёх стран

18 сентября 2023 16:37
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Новости Украины. Киев намерен подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Ранее эти страны продлили зерновое эмбарго в одностороннем порядке вопреки решению Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Украина подаст во Всемирную торговую организацию иск против трёх стран -1

Как заявил заместитель министра экономики Украины, жалоба в ВТО должна показать всему миру, как государства ЕС ведут себя по отношению к своим торговым партнерам и самому Союзу, поскольку «игнорирование решения со стороны этих стран станет проблемой для организации в целом, потому что там нет единства». При этом Киев пообещал ответить на действия трех европейских стран. Как именно, в ведомстве не уточнили. 

# Международная политика # Новости Украины # Фотофакт

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