Прямой эфир

«Шринкфляция» или «сжимфляции». О чём предупреждают супермаркеты Франции?

18 сентября 2023 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В супермаркетах Франции появились необычные таблички с предупреждением о «шринкфляции» или, как еще говорят, «сжимфляции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шринкфляция» или «сжимфляции». О чём предупреждают супермаркеты Франции?-1

Это способ скрытого повышения цен, к которому часто прибегают производители. Компании скрывают фактическое подорожание товара, фасуя его в упаковку меньшего размера.

«Шринкфляция» или «сжимфляции». О чём предупреждают супермаркеты Франции?-4

С помощью табличек супермаркеты хотят не только разоблачить производителей и пристыдить их, но и добиться собственной выгоды. Рост цен стал настоящей проблемой для многих французских потребителей и напрямую повлиял на прибыль. Поэтому сейчас ритейлеры готовятся к переговорам о ценах с крупнейшими мировыми брендами. А для выгодной сделки магазинам нужна поддержка потребителей.

# Торговля # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» более заразен
18 сентября 2023 14:19

Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса «пирола» более заразен

В России начались масштабные учения по защите Северного морского пути
18 сентября 2023 14:06

В России начались масштабные учения по защите Северного морского пути

Маск заявил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию
18 сентября 2023 14:00

Маск заявил, что Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию