«Шринкфляция» или «сжимфляции». О чём предупреждают супермаркеты Франции?

Новости Франции. В супермаркетах Франции появились необычные таблички с предупреждением о «шринкфляции» или, как еще говорят, «сжимфляции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью табличек супермаркеты хотят не только разоблачить производителей и пристыдить их, но и добиться собственной выгоды. Рост цен стал настоящей проблемой для многих французских потребителей и напрямую повлиял на прибыль. Поэтому сейчас ритейлеры готовятся к переговорам о ценах с крупнейшими мировыми брендами. А для выгодной сделки магазинам нужна поддержка потребителей.